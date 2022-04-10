Derbi sonrası Fenerbahçe'ye şok!
Derbide sarı kart gören İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu Göztepe maçında forma giyemeyecek.
10.04.2022 - 22:46 |
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Heyecan dolu müsabakanın 62'nci dakikasında taç çizgisi yakınında Kerem Aktürkoğlu'na faul yapan İrfan Can Kahveci, sarı kart gördü. Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan isimler arasında yer alan İrfan Can Kahveci, gördüğü sarı kart nedeniyle 33'üncü haftada oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü.