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FenerbahçeDerbi öncesi sürpriz hamle! Mesut Özil paylaştı sosyal medya yıkıldı
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Derbi öncesi sürpriz hamle! Mesut Özil paylaştı sosyal medya yıkıldı

Kadro dışı kalması sebebiyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan Mesut Özil'in derbi paylaşımı büyük dikkat çekti.

10.04.2022 - 14:19 |
Derbi öncesi sürpriz hamle! Mesut Özil paylaştı sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Galatasaray derbisi öncesi paylaşımında bulundu. Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisinde takımının ilk golünü atan Mesut Özil sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Başarılar takım" yazdı.

37 MAÇTA 9 GOL, 3 ASİST

33 yaşındaki Özil, bugüne kadar Fenerbahçe ile 37 resmi müsabakada 9 gol, 3 asistlik performansıyla 12 gole katkı sundu.

Derbi öncesi sürpriz hamle Mesut Özil paylaştı sosyal medya yıkıldı






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