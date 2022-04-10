Derbi öncesi sürpriz hamle! Mesut Özil paylaştı sosyal medya yıkıldı
Kadro dışı kalması sebebiyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan Mesut Özil'in derbi paylaşımı büyük dikkat çekti.
10.04.2022 - 14:19 |
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Galatasaray derbisi öncesi paylaşımında bulundu. Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisinde takımının ilk golünü atan Mesut Özil sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Başarılar takım" yazdı.
37 MAÇTA 9 GOL, 3 ASİST
33 yaşındaki Özil, bugüne kadar Fenerbahçe ile 37 resmi müsabakada 9 gol, 3 asistlik performansıyla 12 gole katkı sundu.