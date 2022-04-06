Berke Özer'in Fenerbahçe'ye kazandıracağı tutar ortaya çıktı

Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç önümüzdeki sezon Berke Özer ile yola devam etmeyeceklerini açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "İki tarafın da hayrı için önümüzdeki sezondan itibaren beraber olmamaya karar verdik"

Başkan Ali Koç'un açıklamalarının ardından Berke Özer'le Belçika ve Türkiye'den takımlar temasa geçti.



Berke giderken de kazandıracak

Berke, sarı-lacivertli kulüpten ayrılırken kasa dolacak. 25 Mayıs 2000 doğumlu olan Berke Özer, 23 yaş altı olduğu için transfer edecek olan kulüp Fenerbahçe'ye yetiştirme bedeli ödeyecek. Bu bedel oyuncunun Avrupa'ya transferinde yıllık 90 bin Euro (1.4 milyon TL), Türkiye'ye transferinde ise yıllık 300 bin TL.

2.5 milyon Euro bonservis ücreti ödendi



2018-2019 sezonu yaz transfer döneminde Altınordu'dan 2.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutan Berke Özer, sarı-lacivertlilerde 20 maçta görev aldı.

Westerlo'ya kiralandı

Berke 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralanmış ve Belçika ekinde 46 karşılaşmada görev almıştı.







