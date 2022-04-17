63'te çıktı sakatlığı hakkında kendi açıklama yaptı! Dizim...

Sezon başında Fenerbahçe den gönderilmesi gündeme gelen ve 4. stoper konumuna düşen Serdar Aziz, adeta küllerinden doğmaya devam ediyor. Başarılı performansı sonrası A Milli Takım 'a yeniden çağrılan Serdar, teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte Attila Szalai'yi kesti ve Sarı- Lacivertliler'in ilk 11'inin değişmez ismi oldu. Serdar, Göztepe maçının 4. dakikasında kornerden gelen topu kafayla ağlara göndererek, bu sezon ilk kez fileleri salladı.

63'te sakatlanıp çıktı

Ligde bundan önceki son golünü geçen sezonun son haftasında 15 Mayıs 2021'de 2-1 (d) kazanılan Kayserispor maçında atan 31 yaşındaki savunmacının en çok gol (3) attığı takım da Göztepe oldu. Lig kariyerinde 19. golüne ulaşan Serdar, 63'te sol dizinden bir sakatlık yaşadı ve 6 dakika sonra riske edilmeyerek kenara alındı. Onun yerine de Arda Güler girdi.

Serdar, "Duran topları hep çalışıyoruz. Hocam benden gol beklediğini söyledi ve yerine getirdim. Dizim önemli gözükmüyor, risk almamak için çıktım" dedi.







