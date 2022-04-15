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Fatih Karagümrük SporSen neymişsin be Volkan Demirel! Trabzonspor'a karşı aslan kesiliyor
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Sen neymişsin be Volkan Demirel! Trabzonspor'a karşı aslan kesiliyor

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, futbolculuk ve hocalık kariyerinde Trabzonspor'a hiç maç kaybetmedi.

15.04.2022 - 23:44 |
Sen neymişsin be Volkan Demirel! Trabzonspor'a karşı aslan kesiliyor

Trabzonspor'un sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmasının ardından çarpıcı bir istatistik de göze çarptı.

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, futbolcu ve teknik direktör olarak Trabzonspor'a karşı oynadığı 25 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavili takıma karşı toplamda 25 kez rakip olan Demirel, bu maçlarda 14 galibiyet alırken, 11 kez de beraberlik yaşadı.

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