Sen neymişsin be Volkan Demirel! Trabzonspor'a karşı aslan kesiliyor
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, futbolculuk ve hocalık kariyerinde Trabzonspor'a hiç maç kaybetmedi.
15.04.2022 - 23:44 |
Trabzonspor'un sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmasının ardından çarpıcı bir istatistik de göze çarptı.
Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, futbolcu ve teknik direktör olarak Trabzonspor'a karşı oynadığı 25 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Bordo-mavili takıma karşı toplamda 25 kez rakip olan Demirel, bu maçlarda 14 galibiyet alırken, 11 kez de beraberlik yaşadı.