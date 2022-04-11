FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
BeşiktaşSörtloh bombasını patlattı! '6 aydır görüşüyoruz'
HaberlerBeşiktaş Haberleri Sörtloh bombasını patlattı! '6 aydır görüşüyoruz'
ABONE OL

Sörtloh bombasını patlattı! '6 aydır görüşüyoruz'

Beşiktaş'ın Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Norveçli golcü Sörloth hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

11.04.2022 - 10:45 |
Sörtloh bombasını patlattı! '6 aydır görüşüyoruz'

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, kulübün gündemiyle ilgili olarak Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'a açıklamalarda bulundu ve Alexander Sörloth transferi konusuna da değindi.

La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Leipzig'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un transfer hedefleri arasında yer almasıyla ilgili de konuşan Kazancı bu durumu doğruladı.

Ceyhun Kazancı, "Leipzig, net bir şekilde futbolcusunu sadece satılık olarak verebileceklerini resmi olarak bize bildirdi. Kiraya verseler çoktan bu transferi bitirmiş olurduk. Kendisi ile 5-6 aydan beri sürekli konuşuyorum. Türkiye'ye dönmeye ve İstanbul'da oynamaya çok istekli. İspanya'daki satın alma opsiyonu 18 milyon Euro. Nasıl olacak, şu an kestirmek gerçekten güç. Sonuna kadar üstünde olacağımız bir isim. Önceliğimiz" dedi.

Sörtloh bombasını patlattı 6 aydır görüşüyoruz

    SON DAKİKA
    1. Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı! 'Nasıl 4 m.euro vereceksin?'
      Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı! 'Nasıl 4 m.euro vereceksin?'
    2. Valerien İsmael depremi! Ceyhun Kazancı Beşiktaş'tan ayrılacak 7 yıldızı açıkladı
      Valerien İsmael depremi! Ceyhun Kazancı Beşiktaş'tan ayrılacak 7 yıldızı açıkladı
    3. Tam 6 takım Beşiktaş'ın yıldızı için sıraya girdi! En yüksek teklif 6 milyon euro
      Tam 6 takım Beşiktaş'ın yıldızı için sıraya girdi! En yüksek teklif 6 milyon euro
    4. Sörtloh bombasını patlattı! '6 aydır görüşüyoruz'
      Sörtloh bombasını patlattı! '6 aydır görüşüyoruz'
    5. Uğur Meleke Torrent'i bambaşka bir yerden vurdu! 'Topu geveleyip durdu'
      Uğur Meleke Torrent'i bambaşka bir yerden vurdu! 'Topu geveleyip durdu'
    6. Çebi önce mesafeliydi camia İsmael'e ısınınca o da kararını değiştirdi
      Çebi önce mesafeliydi camia İsmael'e ısınınca o da kararını değiştirdi
    7. Meşaleler yakıldı! Trabzonspor Karagümrük maçında...
      Meşaleler yakıldı! Trabzonspor Karagümrük maçında...
    8. Antalyaspor - Hatayspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
      Antalyaspor - Hatayspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    9. Fenerbahçe'nin iki yıldızına hayran kaldılar! Bunlar İspanya'yı sallarlar
      Fenerbahçe'nin iki yıldızına hayran kaldılar! Bunlar İspanya'yı sallarlar
    10. Torrent'in tazminatı hesaplandı! Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu
      Torrent'in tazminatı hesaplandı! Dün akşam canlı yayında yeni teknik direktörü duyurdu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı! 'Nasıl 4 m.euro vereceksin?'

    Sinan Engin yeni teknik direktörü açıkladı Ahmet Çakar onayladı! 'Nasıl 4 m.euro vereceksin?'

    Valerien İsmael depremi! Ceyhun Kazancı Beşiktaş'tan ayrılacak 7 yıldızı açıkladı

    Valerien İsmael depremi! Ceyhun Kazancı Beşiktaş'tan ayrılacak 7 yıldızı açıkladı

    Tam 6 takım Beşiktaş'ın yıldızı için sıraya girdi! En yüksek teklif 6 milyon euro

    Tam 6 takım Beşiktaş'ın yıldızı için sıraya girdi! En yüksek teklif 6 milyon euro

    Sörtloh bombasını patlattı! '6 aydır görüşüyoruz'

    Sörtloh bombasını patlattı! '6 aydır görüşüyoruz'

    Sıradaki Haber