Son dakika! Süper Lig devi Alexander Sörloth'u resmen açıkladı

Beşiktaş'ta Alexander Sörloth sesleri... Bu sezon lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düşerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan son şampiyon Beşiktaş, önümüzdeki yılın kadro inşasına Gedson Fernandes ile başlamıştı. Siyah-beyazlılar, bu sefer Trabzonspor'un eski yıldızı; şu sıralar Real Sociedad formasıyla eski günlerini aratan bir performans sergileyen Alexander Sörloth'u listesine aldı.

Ajansspor'a konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, adı siyah-beyazlılar ile anılan Alexander Sörloth'u doğrulayarak, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu transfer gerçekleşecek anlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız." açıklamasını yaptı.

SÖRLOTH'TA ÖNCELİK TRABZONSPOR'UN

Trabzonspor'un 20 milyon euroya RB Leipzig'e sattığı 26 yaşındaki futbolcu sezon başında Alman ekibi tarafından İspanya La Liga takımı Real Sociedad'a kiralanmıştı. Norveçli futbolcunun Türkiye'ye olası transferinde öncelik hakkı eski takımı Trabzonspor'da bulunuyor.

"TRPISOVSKY İLE ALAKAMIZ YOK"

Gelecek sezona yeni bir teknik direktör yönetiminde başlaması beklenen Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi iki maçta da yenerek eleyen Slavia Prag'ın hocası Jindrich Trpisovsky ile ilgilendiği ileri sürülmüştü.

Çek hoca hakkında da konuşan kazancı, "Bunlar nereden çıkıyor bilemiyorum. Trpisovsky alakamız yok, görüşmedik bile. Herhalde menajerlerin çıkardığı bir isim." ifadesini kullandı.

"GEDSON FERNANDES İÇİN ÇOK KORKTUM"

Gedson Fernandes'in takıma kazandırılmasında başrolü oynayan isimlerden biri olan Ceyhun Kazancı, Gedson'un Çaykur Rizespor'daki performansıyla ilgili olarak, "Galatasaray maçında Gedson sakatlanacak diye çok korktum. Maşallah çok iyi oynadı. Allah'tan korkulacak bir şey olmadı." dedi.





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