Serdar Aziz'e 2+1 yıllık flaş teklif
Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli stoper Serdar Aziz'e 2+1 yıllık yeni kontrat teklif etti.
25.02.2022 - 22:15 |
Avrupa macerasını dün gece noktalayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Ali Koç yönetiminde gelecek sezon futbol yapılanması kapsamında çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin Serdar Aziz'e yeni sözleşme teklif ettiği belirtildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig devi ile mevcut kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki yıldıza 2+1 yıllık bir öneride bulunulduğu kaydedildi.