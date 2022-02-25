Serdar Aziz'e 2+1 yıllık flaş teklif

Avrupa macerasını dün gece noktalayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Ali Koç yönetiminde gelecek sezon futbol yapılanması kapsamında çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin Serdar Aziz'e yeni sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig devi ile mevcut kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki yıldıza 2+1 yıllık bir öneride bulunulduğu kaydedildi.