FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
BeşiktaşSerdar Aziz'e 2+1 yıllık flaş teklif
HaberlerBeşiktaş Haberleri Serdar Aziz'e 2+1 yıllık flaş teklif
ABONE OL

Serdar Aziz'e 2+1 yıllık flaş teklif

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli stoper Serdar Aziz'e 2+1 yıllık yeni kontrat teklif etti.

25.02.2022 - 22:15 |
Serdar Aziz'e 2+1 yıllık flaş teklif

Avrupa macerasını dün gece noktalayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Ali Koç yönetiminde gelecek sezon futbol yapılanması kapsamında çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin Serdar Aziz'e yeni sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig devi ile mevcut kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki yıldıza 2+1 yıllık bir öneride bulunulduğu kaydedildi.

SON DAKİKA

Trabzonspor-Kayserispor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, bomba Galatasaray detayı! Edin Visca ve Mame Thiam...Trabzonspor-Kayserispor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, bomba Galatasaray detayı! Edin Visca ve Mame Thiam...
Fransız devi İstanbul'a geliyor! Juninho'nun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız varFransız devi İstanbul'a geliyor! Juninho'nun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var
Serdar Aziz'e 2+1 yıllık flaş teklifSerdar Aziz'e 2+1 yıllık flaş teklif
Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu! 'Kilolu...'Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu! 'Kilolu...'
Trabzonspor: 3 - Kayserispor: 2Trabzonspor: 3 - Kayserispor: 2
Putin Ukrayna'ya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi! 'Utanç verici...'Putin Ukrayna'ya girdi Rus sporcular bile savaşa tepki gösterdi! 'Utanç verici...'
Rusya Grand Prix iptal mi edildi? Formula 1 Rusya Grand Prix’i listeden çıkardı mı?Rusya Grand Prix iptal mi edildi? Formula 1 Rusya Grand Prix’i listeden çıkardı mı?
Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu 'ben geldim' dedi!Lig gitti UEFA gitti Türkiye Kupası gitti yıldız futbolcu 'ben geldim' dedi!
UEFA Konferans Ligi eşleşmeleri belli oldu!UEFA Konferans Ligi eşleşmeleri belli oldu!
Domenec Torrent'in derdi Barcelona değil Ç.Rizespor! "Ters bir dönemden çıkıyoruz"Domenec Torrent'in derdi Barcelona değil Ç.Rizespor! "Ters bir dönemden çıkıyoruz"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor-Kayserispor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, bomba Galatasaray detayı! Edin Visca ve Mame Thiam...

Trabzonspor-Kayserispor maçına damga vurdu! Böylesi ilk kez oluyor, bomba Galatasaray detayı! Edin Visca ve Mame Thiam...

Fransız devi İstanbul'a geliyor! Juninho'nun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var

Fransız devi İstanbul'a geliyor! Juninho'nun listesinde bir G.Saraylı bir de Beşiktaşlı yıldız var

Serdar Aziz'e 2+1 yıllık flaş teklif

Serdar Aziz'e 2+1 yıllık flaş teklif

Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu! 'Kilolu...'

Galatasaray - Barcelona ile eşleşti Arda Turan alay konusu oldu! 'Kilolu...'

Sıradaki Haber