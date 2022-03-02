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BeşiktaşSakatlıklardan kurtulamadı maliyeti şok etti
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Sakatlıklardan kurtulamadı maliyeti şok etti

Sakatlık problemleri sebebiyle bir türlü sahalara geri dönemeyen Kevin N’Koudou’nun her golü yaklaşık olarak 12.3 milyon liraya mâl oldu.

02.03.2022 - 09:12 |
Sakatlıklardan kurtulamadı maliyeti şok etti

Beşiktaş’ta sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan N’Koudou’nun kulübe faturası ağır oldu.

Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcuyu Premier Lig ekibi Tottenham’dan 2019’da 4.5 milyon euroya transfer etmişti. Futbolcu ile de yıllığı 1.6 milyon liradan 4 yıllık sezonluk sözleşme yapan Beşiktaş, futbolcuya 6.4 milyon euroluk ödeme yapıyor.

Bonservis bedeli de hesaba katıldığında toplamda N’Koudou’ya 10.9 milyon euro, yani güncel kurla 171 milyon lira harcadı. Beklentilerin çok altında kalan N’Koudou, toplamda 14 gole imza atarken, her golü yaklaşık olarak 12.3 milyon liraya denk gelmiş oldu.

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