Murat Sancak Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı! 'Hayırlı olsun'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'in 25. haftasında 1-1 biten Beşiktaş maçı sonrasında siyah - beyazlı takım için flaş açıklamalarda bulundu. Sancak, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada yeni sezonda Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in oturacağını söyledi.

"ŞENOL GÜNEŞ, BEŞİKTAŞ'A HAYIRLI OLSUN"



Güneş'in kesin olarak Beşiktaş Teknik Direktörü olacağını dile getiren Murat Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net. Nedenini söyleyeyim. Miguel diye kondisyonerimiz vardı. Beşiktaş'ta göreve başladı. Şenol hocanın yardımcısıydı. Şenol hoca Beşiktaş'ta. Hayırlı olsun şimdiden." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ İLE KARDEŞİZ"



Beşiktaş ile kardeş kulüp olduklarını söyleyen Sancak, "Biz Beşiktaş ile kardeş kulübümüz. Biz Beşiktaş'ı çok severiz. Onlar da bizi severler. Beşiktaş 1903 yılında kurulmuş bir takım ve haksız galibiyetlere de kesinlikle ihtiyacı yok." dedi. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yola Önder Karaveli ile devam etmişti.