FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Beşiktaşİşte Domagoj Vida'ya yapılan son teklif! İsmael kalsın deyince...
HaberlerBeşiktaş Haberleri İşte Domagoj Vida'ya yapılan son teklif! İsmael kalsın deyince...
ABONE OL

İşte Domagoj Vida'ya yapılan son teklif! İsmael kalsın deyince...

Beşiktaş'la kontratı sona erecek olan Vida için siyah beyazlı yönetim yeni bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı

10.04.2022 - 10:33 |
İşte Domagoj Vida'ya yapılan son teklif! İsmael kalsın deyince...

Siyah-beyazlıların, Teknik Direktör Valerien Ismael’in kadroda tutulmasını istediği Hırvat stopere kısa süre içinde yıllığı 1.5 milyon eurodan 2 senelik yeni sözleşme teklif edeceği öğrenildi. 29 Nisan’da 33 yaşına girecek Vida’nın takımda kalmayı çok istediği aktarıldı. Mevcut yıllık garanti ücreti yaklaşık 3 milyon euro olan deneyimli futbolcunun 1.5 milyon euroluk teklifi büyük olasılıkla kabul edeceği vurgulandı.

İşte Domagoj Vidaya yapılan son teklif İsmael kalsın deyince...

SON DAKİKA
  1. İşte Domagoj Vida'ya yapılan son teklif! İsmael kalsın deyince...
    İşte Domagoj Vida'ya yapılan son teklif! İsmael kalsın deyince...
  2. Ya bu derbiyi alacak ya da eşyalarını toplayacak!
    Ya bu derbiyi alacak ya da eşyalarını toplayacak!
  3. Yılın 'Fenerbahçe' bombası! Resmen açıkladı 'Evet Ali Koç'la görüşüyoruz'
    Yılın 'Fenerbahçe' bombası! Resmen açıkladı 'Evet Ali Koç'la görüşüyoruz'
  4. Transfer edildiğinde 'Bunların ne işi var F.Bahçe'de' deniyordu! 3 yıldız için Kadıköy'e geldiler
    Transfer edildiğinde 'Bunların ne işi var F.Bahçe'de' deniyordu! 3 yıldız için Kadıköy'e geldiler
  5. Kerem ve Mostafa oynayacak mı? İşte dev maçın muhtemel 11'leri...
    Kerem ve Mostafa oynayacak mı? İşte dev maçın muhtemel 11'leri...
  6. TFF 1. Lig'de küme düşen ilk takım Balıkesirspor oldu
    TFF 1. Lig'de küme düşen ilk takım Balıkesirspor oldu
  7. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan taraftara şampiyonluk çağrısı!
    Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan taraftara şampiyonluk çağrısı!
  8. Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu! Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı? Hakem hemen devreye girdi! Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...
    Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vurdu! Valerien Ismael ilk iç saha maçında bakın ne yaptı? Hakem hemen devreye girdi! Michy Batshuayi ve Ersin Destanoğlu...
  9. Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu! Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi?
    Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu! Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi?
  10. Beşiktaş: 4 - Alanyaspor: 1
    Beşiktaş: 4 - Alanyaspor: 1

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşte Domagoj Vida'ya yapılan son teklif! İsmael kalsın deyince...

İşte Domagoj Vida'ya yapılan son teklif! İsmael kalsın deyince...

Ya bu derbiyi alacak ya da eşyalarını toplayacak!

Ya bu derbiyi alacak ya da eşyalarını toplayacak!

Yılın 'Fenerbahçe' bombası! Resmen açıkladı 'Evet Ali Koç'la görüşüyoruz'

Yılın 'Fenerbahçe' bombası! Resmen açıkladı 'Evet Ali Koç'la görüşüyoruz'

Transfer edildiğinde 'Bunların ne işi var F.Bahçe'de' deniyordu! 3 yıldız için Kadıköy'e geldiler

Transfer edildiğinde 'Bunların ne işi var F.Bahçe'de' deniyordu! 3 yıldız için Kadıköy'e geldiler

Sıradaki Haber