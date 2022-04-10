İşte Domagoj Vida'ya yapılan son teklif! İsmael kalsın deyince...

Siyah-beyazlıların, Teknik Direktör Valerien Ismael’in kadroda tutulmasını istediği Hırvat stopere kısa süre içinde yıllığı 1.5 milyon eurodan 2 senelik yeni sözleşme teklif edeceği öğrenildi. 29 Nisan’da 33 yaşına girecek Vida’nın takımda kalmayı çok istediği aktarıldı. Mevcut yıllık garanti ücreti yaklaşık 3 milyon euro olan deneyimli futbolcunun 1.5 milyon euroluk teklifi büyük olasılıkla kabul edeceği vurgulandı.







