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Beşiktaşİşte Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan istediği maaş
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İşte Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan istediği maaş

Everton'la yollarını ayırmaya hazırlanan Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan istediği maaş ortaya çıktı.

18.02.2022 - 09:31 |
İşte Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan istediği maaş

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kapıları eski golcüleri Cenk Tosun için sonuna kadar açtı. Çebi, mayıs ayındaki seçimi kazanıp göreve devam etmesi halinde Cenk için bizzat devreye girecek.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 30 yaşındaki oyuncu; İngiltere, Almanya veya İspanya liglerinden iyi bir teklif gelmesi halinde yine Avrupa'da kalmayı düşünse de siyah-beyazlılar ile görüşmeden başka bir takımla anlaşmayacak.

İŞTE CENK'İN İSTEDİĞİ MAAŞ

Everton'da yıllık ücreti 3 milyon Euro olan Cenk'in Beşiktaş'a dönmeye karar vermesi halinde kazandığı rakamdan biraz daha aşağısını isteyeceği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun, aklındaki rakamın 2 ila 2.5 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi.

BU SEZON 11 DAKİKA

Uzun bir sakatlığın ardından kasım ayında İngiliz ekibi ile çalışmalara dönen tecrübeli futbolcu, bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada 11 dakika sahada kaldı, takımı adına gol ya da asist katkısı veremedi.

İşte Cenk Tosunun Beşiktaştan istediği maaş

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