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Beşiktaşİşte Anderson Talisca'nın imza atacağı maaş! Al Nassr'dan 8 alıyordu...
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İşte Anderson Talisca'nın imza atacağı maaş! Al Nassr'dan 8 alıyordu...

Al Nassr'dan ayrılacağı iddia edilen yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a yıllık 4 milyon euro maaş karşılığında imza atabileceği belirtildi.

18.02.2022 - 08:55 |
İşte Anderson Talisca'nın imza atacağı maaş! Al Nassr'dan 8 alıyordu...

Beşiktaş yönetimi yeni sezon transferleri için şimdiden düğmeye bastı. İlk olarak Gedson Fernandes'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar sezon sonunda yeni bir bombayı daha patlatmayı hedefliyor. Listenin başında yer alan isim ise Anderson Talisca. Al Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı yıldız için flaş bir iddia gündeme geldi.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberde, Talisca'nın yeni durağının Beşiktaş olacağı iddia edildi. Haberde, siyah-beyazlıların yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca'yı 4 milyon Euro maaşla kadrosuna katabileceği iddia edildi. Bu sezon Al Nassr forması ile 20 resmi maça çıkan Talisca 14 gol 2 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

İşte Anderson Taliscanın imza atacağı maaş Al Nassrdan 8 alıyordu...

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