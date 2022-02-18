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Beşiktaşİki Brezilya devi Josef de Souza için teklif yaptı
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İki Brezilya devi Josef de Souza için teklif yaptı

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncularından Josef de Souza iki Brezilya takımından transfer teklifi aldı.

18.02.2022 - 10:09 |
İki Brezilya devi Josef de Souza için teklif yaptı

Beşiktaş'a transfer olduğundan beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Josef de Souza'yı ülkesinin takımları markaja aldı... Beşiktaş ile yaptığı anlaşma gereği sözleşmesi 1 sezon daha uzayan Sambacı yıldızı ülkesinin takımlarından Sao Paulo ve Vasco Da Gama transfer etmek istiyor. Siyah- Beyazlı Yönetimin bu isteğe anında red cevabı verdiği öğrenildi. 2020 yılında Beşiktaş'a gelen Josef, bu sezon 30 karşılaşmada forma giydi ve 3 gole imza attı. Brezilyalı yıldız şu an takımın vazgeçilmezleri arasında...

İki Brezilya devi Josef de Souza için teklif yaptı

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