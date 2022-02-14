FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
BeşiktaşFransa dediler İngiltere çıktı! Premier Lig devi Ersin için...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Fransa dediler İngiltere çıktı! Premier Lig devi Ersin için...
ABONE OL

Fransa dediler İngiltere çıktı! Premier Lig devi Ersin için...

Beşiktaş'ın yetenekli kalecisi Ersin Destanoğlu için İngiliz devi Chelsea girişimlere başladı.

14.02.2022 - 09:09 |
Fransa dediler İngiltere çıktı! Premier Lig devi Ersin için...

Kartal'ın penaltı kurtarışlarıyla kupada turu getiren Ersin Destanoğlu, yaz transfer döneminin de gözdesi olacak. Daha önce Fransız ekipleri Lyon ve Nice'in ciddi şekilde ilgilendiği Ersin'in İngiliz devi Chelsea'nin de radarında olduğu öğrenildi.

Genç eldiveni gelecek vadeden isimler arasında gören Maviler'in Ersin için yaz döneminde kapıyı çalabileceği vurgulandı. Öte yandan Almanya'dan Schalke'nin de Ersin için teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayan 21 yaşındaki kalecinin de Avrupa'ya gitmek istediği biliniyor. Geçen yıl Şubat ayında 3 milyon euro olan Ersin'in bugünkü değeri 9 milyon euro civarına yükseldi.

Fransa dediler İngiltere çıktı Premier Lig devi Ersin için...

    SON DAKİKA

    Daha önce görülmemişti! Montella terk etti!Daha önce görülmemişti! Montella terk etti!
    Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveli'yle çıkışa geçti! Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadıSergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveli'yle çıkışa geçti! Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı
    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesiyle ilgili açıklamaTürkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesiyle ilgili açıklama
    Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 1Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 1
    Necati Ateş'ten Torrent'e misilleme! İşte o paylaşımNecati Ateş'ten Torrent'e misilleme! İşte o paylaşım
    Galatasaray'da son dakika! Şampiyon teknik adam 'ben bu yükün altına girerim' dedi Burak Elmas'ı baskı altına aldıGalatasaray'da son dakika! Şampiyon teknik adam 'ben bu yükün altına girerim' dedi Burak Elmas'ı baskı altına aldı
    Günün En Çok Oynanan MaçlarıGünün En Çok Oynanan Maçları
    Ekuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi! Yıldız golcü Süper Lig'e geri dönüyorEkuban - Boupendza derken Sörloth aşkı alevlendi! Yıldız golcü Süper Lig'e geri dönüyor
    Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak! Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...Bu transfer Ali Koç ile Burak Elmas arasındaki bütün köprüleri atacak! Yıldız futbolcu bedavaya ezeli rakibe...
    Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak! 'Fatih Terim'in hayali Florya'dayken Torrent...'Bu sözler Galatasaray camiasında şok etkisi yaratacak! 'Fatih Terim'in hayali Florya'dayken Torrent...'

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Daha önce görülmemişti! Montella terk etti!

    Daha önce görülmemişti! Montella terk etti!

    Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveli'yle çıkışa geçti! Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

    Sergen Yalçın ısrar edip getirdi Önder Karaveli'yle çıkışa geçti! Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanından çıkamadı

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesiyle ilgili açıklama

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesiyle ilgili açıklama

    Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 1

    Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 1

    Sıradaki Haber