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BeşiktaşDün 1 maç ceza almıştı! Yönetim Cyle Larin hakkında kararını verdi
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Dün 1 maç ceza almıştı! Yönetim Cyle Larin hakkında kararını verdi

Trabzonspor maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan ve sezon sonunda Beşiktaş'la olan kontratı sona eren Larin'de 2 kriter belirlendi.

08.04.2022 - 07:31 |
Dün 1 maç ceza almıştı! Yönetim Cyle Larin hakkında kararını verdi

Kartal’da Cyle Larin bilmecesi sezon sonu yanıtını bulacak. Siyah-beyazlı yönetim, profesyoneller ve Valerien Ismael, Kanadalı oyuncunun durumuyla ilgili aceleci davranmamayı kararlaştırdı.

Buna göre sözleşmesi sezon sonu bitecek Cyle Larin için iki önemli kriter belirlendi. Valerien Ismael’in 17 Nisan’da 27 yaşına girecek olan Larin’in kadroda tutulmasını istemesi ve maddi konularda anlaşma sağlanması halinde yıldız futbolcuyla anlaşma zemini aranacağı öğrenildi.
Ismael’in, Larin için kesin kararını sezon sonu vermek istediği ifade edildi.

Golcü oyuncuyu daha yakından tanımayı planlayan Fransız teknik adamın olumlu görüş bildirmesi halinde Larin’le pazarlık masasına oturulacak. Yıllık garanti ücret konusunda yönetimin istediği çizgiye gelirse Kanadalı futbolcuyla en az 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Aksi halde Larin ile Beşiktaş’ın yolları ayrılacak.

PFDK’dan 1 maç ceza

Cyle Larin’in 2.5 milyon euro yıllık ücret konusundaki ısrarını sürdürdüğü aktarıldı. Yönetimin ise sezon sonu yapılacak görüşmelerde maksimum 1.7 milyon euroya çıkacağı vurgulandı. Larin indirim yapmaz veya yönetim teklifini artırmazsa deneyimli oyuncu bedelsiz olarak kulüpten ayrılacak.

Bu arada PFDK, Trabzonspor deplasmanında Siopis’e tokat atarak direkt kırmızı kart gören Larin’e 1 maç ceza verdi. PFDK tarafından tahrik indirimi uygulanan Kanadalı oyuncu sadece Alanyaspor maçını kaçıracak. (Skorer)

Dün 1 maç ceza almıştı Yönetim Cyle Larin hakkında kararını verdi

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