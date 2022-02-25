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BeşiktaşBeşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi 3 kritik eksik
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Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi 3 kritik eksik

Sivasspor'la kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Rıdvan Yılmaz kesin olarak forma giyemeyecek. Larin'in durumu ise henüz netleşmedi.

25.02.2022 - 07:38 |
Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi 3 kritik eksik

Süper Lig’deki üç maçlık beraberlik serisini, Domagoj Vida’nın tek golüyle kazandığı Altay karşılaşmasında noktalayan Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanından da galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Kartal’da zorlu randevu öncesi sakatlıklar ise can sıkıyor.

Tedavilerine devam edilen Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Rıdvan Yılmaz, Sivasspor’a karşı kesin olarak forma giyemeyecek.

Pjanic’in yokluğunda orta alanda yine Necip Uysal’ın görev yapması bekleniyor. Antrenmana çıkmayan Rıdvan’ın yerine de Umut Meraş ilk 11’de yer alacak.

Sakatlığı yüzünden Altay maçını kaçıran Cyle Larin’in durumu bugün netlik kazanacak.

Tedavisine devam edilen Kanadalı futbolcu dün de antrenmanda yer almadı.

Larin bugün takımla çalışması halinde Sivas maçının kadrosuna dahil edilecek. Ancak bu ihtimalin zayıf olduğu ve Sivas’ta çok büyük ihtimalle Kenan Karaman’ın ilk 11’de görev yapacağı aktarıldı.

Cezası biten Michy Batshuayi’nin yanı sıra sakatlığı düzelen Valentin Rosier ise Sivas’ta takıma dönecek. Altay maçında 11’de yer alan Güven Yalçın ile Kerem Kalafat ise yedek soyunacak.

Teixeira ile devam

Bu arada Teknik Direktör Önder Karaveli’nin, Welinton ile Vida’nın uyumundan memnun olduğu ve savunmanın ortasında değişiklik yapmayacağı öğrenildi.

Son haftalarda performansını artıran Alex Teixeira da yine ilk 11’de sahaya çıkacak. (Skorer)

Beşiktaşta Sivasspor maçı öncesi 3 kritik eksik

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