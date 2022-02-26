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Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den maç sonu Alex Teixeira açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Sivasspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

26.02.2022 - 22:58 |
Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den maç sonu Alex Teixeira açıklaması

Süper Lig'de Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin sözleri;

Maç kazanamadığımız günler olmuştu bu maçtaki gibi oynadığımız ama bugün kazandık. Böyle bir deplasmanda 3 gol atmak, başka pozisyonlar da bulmak sevindiriciydi bizim için. Kazandığımız için mutluyuz.

BUGÜN FEDAKARLIK YAPTI

Necip bugün fedakarlık yaptı. Josef'in de olmamasıyla oyunda elinden geleni yaptı. Güven'i sokarak orada rakibe tehdit yaratmak istedik. Maça daha zaman var, aramıza sakat oyuncularımızdan geri gelenler olacaktır. Montero fena götürmedi.

KUPA MAÇI ŞİMDİ BAŞLADI

Bu deplasmandan kazanarak dönmek, zorlayıcı şekilde ligde istediğimiz yere doğru gelmemiz de önemliydi. Bizim için kupa maçı şimdi başladı.

BENİ ŞAŞIRTMIYOR

Atiba'nın performansı beni şaşırtmıyor. Harika bir sporcu. Gençler için de çok iyi örnek. Yediğinden içtiğinden, maç öncesi ısınmasından kendisini hazır tutmasından her anlamda örnek oluyor. Genç oyuncuların her şeyiyle onu örnek alması gerekiyor

TEHLİKE YARATMAK İSTEDİK

Teixeira'yı sakatlıktan ya da korumak için oyundan almadık, Güven'i alarak topa biraz daha sahip olmak ve tehlike yaratmak istedik. Öyle de oldu

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