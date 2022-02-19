Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den Altay maçı yorumu: 'Daha farklı olabilirdi'

Süper Lig'de Altay'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin sözleri;

Çok mutluyum. İsteklerimizin bir çoğunu oyuncularımız yerine getirdi. Herkesin performansından memnunum. Daha iyisi de olabilirdi ama stresli bir ortamdı.

İlk yarı bir pozisyon verdik, ikinci yarıda son dakikada karambol pozisyonu dışında pozisyon vermedik

Yine çok pozisyon bulduk. Yine değerlendiremedik. İkinci golü atamadık. Atsak farklı bir durum olabilirdi.

GALİBİYETİ HAK ETTİK

Şu ana kadar oynadığımız birçok oyunda galibiyeti hak ettik. Benim olduğum dönemde hemen hemen her oyunda kazanmayı hak ettik. Eksikleri düzeltmek için de demek ki daha dikkatli olmak, daha çok antrenman yapmak gerekiyor.

UMARIM 3 PUANLA DÖNERİZ

İstatistiklere bakacağım. En az pozisyon verdiğimiz maç olabilir. Sivasspor ve Kayserispor maçları var, ikisini de çok önemsiyoruz. Birbirinden ayırt etmiyoruz. Bugünden hazırlanacağız. Umarım Sivas'tan da 3 puanla döneriz