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BeşiktaşBeşiktaş'ta 3 forvet sürprizi birden! Biri Galatasaray'dan...
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Beşiktaş'ta 3 forvet sürprizi birden! Biri Galatasaray'dan...

Beşiktaş'ın Sportif Direktörü Önder Kazancı "Biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Elimizde geniş bir liste var. İsimler hakkındaki son kararı yeni hocamız verecek" ifadelerini kullandı.

25.02.2022 - 09:26 |
Beşiktaş'ta 3 forvet sürprizi birden! Biri Galatasaray'dan...

Yeni sezonun planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş 'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı transferler konusunda açıklamalarda bulundu. Sezonu U19 sorumlusu Önder Karaveli ile tamamlayacak olan Siyah-Beyazlılar'ın yeni hoca arayışını sürdürdüğünü kaydeden Kazancı, aynı zamanda santrfor çalışmalarında da bulunduklarını kaydetti.

"Son kararı yeni hocamız verecek"

Chelsea'den kiralanan Batshuayi'nin beklenen performansı vermemesi nedeniyle önümüzdeki sezon sözleşmesini uzatmama kararı alan Siyah-Beyazlılar'ın elinde geniş bir liste olduğunu kaydeden Kazancı, "Biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Elimizde geniş bir liste var. İsimler hakkındaki son kararı yeni hocamız verecek" dedi.

3 isim öne çıktı

Kara Kartal'ın golcü operasyonunda eski Trabzonsporlu, halen İspanya'nın Real Sociedad takımında kiralık forma giyen Sörloth, Galatasaray 'da kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ile Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Cenk Tosun isimleri geçmişti.

Beşiktaşta 3 forvet sürprizi birden Biri Galatasaraydan...

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