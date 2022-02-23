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BeşiktaşBeşiktaş'ta 3 ayrılık kapıya dayandı! 'Kararınızı verin'
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Beşiktaş'ta 3 ayrılık kapıya dayandı! 'Kararınızı verin'

Beşiktaş yönetimi Larin ve Güven Yalçın için son teklifini yaptı beklemeye koyuldu. Ayrıca sezon başında Chelsea'den kiralanan Batshuayi'nin de İngiltere'ye geri gönderileceği belirtiliyor.

23.02.2022 - 08:14 |
Beşiktaş'ta 3 ayrılık kapıya dayandı! 'Kararınızı verin'

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş Yönetimi sözleşmeleri sezon sonu bitecek oyuncuların durumlarını en kısa sürede netleştirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar gelecek sezon için yeni bir hücum hattı oluşturmanın hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda Cyle Larin ve Güven Yalçın’ın kulüpteki durumları büyük önem taşıyor. Yönetim ve futboldan sorumlu profesyoneller şimdiye kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayan Larin ve Güven’den takımdaki gelecekleriyle ilgili kesin bir karar vermelerini istiyor. Yıllık garanti ücreti 1.7 milyon euro olan Cyle Larin net 2 milyon 250 bin euro talep etmişti. Yönetimin teklifi ise performansa dayalı bonuslarla birlikte yaklaşık 2 milyon euro olmuştu. Güven Yalçın’la da daha önce yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaşma zemini bulunamamıştı. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde Larin ve Güven’le bir araya gelerek, “Kesin kararınızı bildirin” diyeceği aktarıldı.

Batshuayi çok zor

Yıldız oyuncular kendilerine teklif edilen rakamları kabul ederse resmi imzalar en kısa süre içinde atılacak. Aksi halde görüşmeler dondurulacak ve bu isimlerle ligin ardından son kez masaya oturulacak. Beşiktaş maddi konulardaki pürüzlerin çözülememesi halinde Larin ve Güven’le vedalaşacak.Kartal’da beklentileri tam olarak karşılayamayan Michy Batshuayi’nin geleceği de belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlılar, Chelsea’den kiralanan ve yıllık maliyeti 3.3 milyon euro olan Belçikalı golcüyle bu aşamada yola devam etmeyi düşünmüyor. Batshuayi takımdan ayrılırsa santrfor pozisyonu için golcülüğü tartışılmayacak bir oyuncu transfer edilecek. (Milliyet)

Beşiktaşta 3 ayrılık kapıya dayandı Kararınızı verin

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