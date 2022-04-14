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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu trafik kazası geçirdi!

Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, trafik kazası geçirdi.

14.04.2022 - 12:44 |
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu trafik kazası geçirdi!

Milliyet'in haberine göre, trafik kazası sonrası İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı kontrollerin ardından idmana gittiği öğrenildi.

Montero'nun aracında maddi hasar oluştuğu görüldü. İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, trafik kazasını Beykoz'da geçirdi. Üç aracın karıştığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Beşiktaşlı Montero’nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaşın yıldız oyuncusu trafik kazası geçirdi

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, Montero'nun kazasına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Futbol takımımızın bugünkü antrenmanına gelirken maddi hasarlı bir Trafik Kazası geçiren futbolcumuz Francisco Montero’nun sağlık durumu iyi olup antrenmana katılmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Beşiktaşın yıldız oyuncusu trafik kazası geçirdi

 

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