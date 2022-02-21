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Beşiktaş'a 3 yıldızdan güzel haber!

Altay karşısında forma giyemeyen Rosier, Larin ve Rıdvan Yılmaz Sivas deplasmanında kadroda yer alabilecekler.

21.02.2022 - 09:05 |
Beşiktaş'a 3 yıldızdan güzel haber!

Ligdeki son maçlarda istatistik olarak iyi rakamlar elde eden fakat skor anlamında bir türlü istediği sonuçları alamayan Beşiktaş’ta, teknik direktör Önder Karaveli, kazanılan son Altay maçı sonrası tüm takıma umut aşıladı.

Altay maçında kazanılan üç puanın önemine değinerek futbolcularını tebrik eden Karaveli’nin, “Rakibimizin ligdeki pozisyonu bizi rehavete sokmadı. Tehlikeli bölgede oldukları için elbette bu karşılaşma çok kolay olmazdı. Net pozisyonlara girdik ama şans faktörü o anlarda yanımızda olmadı. Biz bu şanssızlığı yıkmaya çalıştık. Önemli olan buydu. Kalan haftalar için daha da umutlanmalıyız” diye konuştuğu öğrenildi. Önemli eksiklere rağmen ve bu durumu bahane etmeden kazanmanın da önemli olduğunu vurgulayan Önder Karaveli’nin, “Sakatlıklar ve cezalar açısından zor bir dönemden geçiyoruz ama bu dönemi hep birlikte aşacağız. Camia bizden iyi sonuçlar bekliyor. Beşiktaş’ı mümkün olabildiği kadar üst sıralara çıkarmalıyız” diye konuştuğu bildirildi.

Öte yandan Beşiktaş Yönetimi de, hem teknik heyetin hem de takımın arkasında durarak kenetlenmeyi mümkün olduğu kadar sağlamlaştırmaya çalışacak.

Miralem Pjanic yetişmiyor

Sakatlığı nedeniyle Altay maçında yer alamayan Miralem Pjanic’in Sivasspor karşılaşmasında da görev yapamayacağı ifade edildi. Boşnak oyuncunun en erken Başakşehir karşılaşmasında yer alabileceği dile getirildi. Diğer sakatlardan Rosier, Larin ve Rıdvan’ın ise bu hafta yetişmesi bekleniyor.

Karaveli yakın takipte

Beşiktaş’ın teknik direktörü Önder Karaveli, dün İstanbul’da stat turu yaptı. Önce Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Karagümrük-Sivasspor maçını izleyen Karaveli, daha sonra Kadıköy’e geçti. Fenerbahçe-Hatayspor maçını da stattan takip eden siyah-beyazlı çalıştırıcıya taraftarlar da yakın ilgi gösterdi. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Önder Karaveli ile fotoğraf çektirdi.

Beşiktaşa 3 yıldızdan güzel haber

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