Arada iki kattan daha fazla fark var!
Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda masaya oturan Güven Yalçın siyah beyazlı yönetimden 15 milyon TL talep etti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önerdiği maaş ise 6 milyon TL...
16.02.2022 - 08:32 |
Beşiktaş 'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Güven Yalçın'ın, Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı yeni kontrat görüşmelerindeki teklifi kabul etmediği iddia edilmişti.
Fanatik'e konuşan menajer Ersin Akan bu iddiaların doğru olmadığını belirterek "Güven'in yeni sözleşmesi konusunda Beşiktaş'la anlaşamadığımız iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
2018 yılında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 150 bin euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 maçta şans bulurken, 4 gol, 3 asistle Beşiktaş'a katkı verdi.