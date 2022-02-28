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Beşiktaş39 yaşındaki Atiba için son karar verildi! Son maçta döktürmüştü
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39 yaşındaki Atiba için son karar verildi! Son maçta döktürmüştü

Beşiktaş yönetimi 39 yaşındaki orta saha Atiba'yla 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.

28.02.2022 - 08:55 |
39 yaşındaki Atiba için son karar verildi! Son maçta döktürmüştü

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson, Sivasspor maçında 11 bin 700 metreyle takımının en çok koşan futbolcusu oldu. Siyah beyazlı yönetim sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kanadalı oyuncu ile 1 yıl daha devam etmek istiyor.

Atiba da 1 yıl daha oynamaya sıcak bakıyor. Atiba bu sezon 3 ayrı kulvarda toplam 23 maçta sahaya çıktı ve 1283 dakika süre aldı. 39 yaşıdanki orta sahanın maç başı ortalama süresi 56 dakika oldu. Geçmiş sezonlara göre hücuma daha yakın bölgede oynayan Atiba 4 gol atarken, 8 de asist yaptı.

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