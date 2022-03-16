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BaşakşehirRusya Ukrayna'ya girdi Emre Belözoğlu fırsat transferi için harekete geçti
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Rusya Ukrayna'ya girdi Emre Belözoğlu fırsat transferi için harekete geçti

Başakşehir, tecrübeli defans oyuncusu Yaroslav Rakitskiy'i İstanbul'a getirdi.

16.03.2022 - 09:33 |
Rusya Ukrayna'ya girdi Emre Belözoğlu fırsat transferi için harekete geçti

FIFA'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle zor durumda kalan futbolculara transfer izni tanımasıyla Türkiye'deki takımlar için de takviye fırsatı doğmuştu. Bu doğrultuda ilk resmi adım Başakşehir'den geldi.

Özellikle savunma bölgesinde problem yaşayan Süper Lig 'in iddialı ekiplerinden Başakşehir, son olarak Zenit forması giyen Yaroslav Rakitskiy transferinde büyük aşama kaydetti. Turuncu-Lacivertliler, Zenit'ten ayrılan Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskiy'yi transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi.

 

Savunmada görev yapan 32 yaşındaki futbolcuyla yapılacak görüşmeler sonrası transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor. Şu an İstanbul'da olan oyuncuyla anlaşma sağlanmasına kesin gözle bakılıyor.

 

İki takımda oynadı

Kariyeri boyunca Shakhtar ve Zenit dışında başka bir takımın formasını giymeyen tecrübeli defans oyuncusunun da futbol hayatına Türkiye'de devam etmeye son derece sıcak baktığı ifade edildi.

Rusya Ukraynaya girdi Emre Belözoğlu fırsat transferi için harekete geçti

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