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Başakşehir'den sürpriz transfer

Medipol Başakşehir, Racing Club forması giyen Francis Nzaba’ya 3 yıllık imzayı attırdı.

09.05.2022 - 16:00 |
Başakşehir'den sürpriz transfer

Medipol Başakşehir yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. İstanbul ekibi, Francis Nzaba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba’yı üç yıllığına kadrosuna kattı.

Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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