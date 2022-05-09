Başakşehir'den sürpriz transfer

Medipol Başakşehir yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. İstanbul ekibi, Francis Nzaba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba’yı üç yıllığına kadrosuna kattı.

Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."