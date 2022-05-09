Başakşehir'den sürpriz transfer
Medipol Başakşehir, Racing Club forması giyen Francis Nzaba’ya 3 yıllık imzayı attırdı.
09.05.2022 - 16:00 |
Medipol Başakşehir yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. İstanbul ekibi, Francis Nzaba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba’yı üç yıllığına kadrosuna kattı.
Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."