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BaşakşehirBaşakşehir - Konyaspor: 2-1
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Başakşehir - Konyaspor: 2-1

Süper Lig'in 21. hafta erteleme maçında Başakşehir sahasında Konyaspor'u konuk etti. İstanbul ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte lider Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki puan farkı 14 oldu.

22.02.2022 - 23:20 |
Başakşehir - Konyaspor: 2-1

Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında oynanması gereken ancak Ahmet Çalık'ın vefatı sebebiyle ertelenen Konyaspor maçını 2-1 kazandı.

Maçtan dakikalar;

20. dakikada gelişen Konyaspor atağında Guilherme’nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Skubic kafayı vurdu ancak kaleci Volkan bu pozisyonda gole izin vermedi.

26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Berkay, 3 rakibinden sıyrılıp uzaktan plase bir vuruş çıkardı ancak top az farkla yandan auta gitti.

GOL! 37. dakikada sağ kanattan bindiren Michalak, müsait pozisyondaki Soner’i gördü. Bu futbolcu, soldan savunmanın arkasına sarkan Bytyqi’ye pasını çıkardı. Bytyqi, ceza sahasına girer girmek aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

GOL! 49. dakikada Serdar Gürler’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ömer Ali, rakibinden sıyrılıp arka direkteki Gulbrandsen’e çıkardı. Bu futbolcu bekletmeden vurdu ve skora eşitlik getirdi. 1-1

60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler ceza sahasına girip son çizgiden arka direkteki Aleksic’e çıkardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

GOL! 62. dakikada kazanılan serbest vuruşta Aleksic’in ceza sahasına gönderdiği ortada Duarte arka direkte kafayı vurup kale sahasına indirdi. Bu noktada Musa Çağıran ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1

75. dakikada Guilherme’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytyqi düzeltip çok sert vurdu ancak kaleci Volkan bu pozisyonda gole izin vermedi.

84. dakikada atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Atabey, ceza sahasına girer girmez müsait pozisyondaki Gulbrandsen’i gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Sehic son anda topu kornere gönderdi.

90+4. dakikada Bytyqi’nin soldan kullandığı korner atışında arka direkte iyi yükselen Ahmed Hassan kafayı vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

SON DAKİKA

Başakşehir - Konyaspor: 2-1Başakşehir - Konyaspor: 2-1
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