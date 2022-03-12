FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
BaşakşehirBaşakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi
HaberlerBaşakşehir Haberleri Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi
ABONE OL

Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü oynanması planlanan ve Antalyaspor’un olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenmesini talep ettiği Başakşehir-Antalyaspor maçı 14 Mart Pazartesi günü 16.00’da oynanacak.

12.03.2022 - 23:26 |
Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü 16.00’da oynanması planlanan Başakşehir - Antalyaspor karşılaşması ertelendi. Antalyaspor’un olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul’a gelememesinin ardından kırmızı-beyazlılar Türkiye Futbol Federasyonu’ndan müsabakanın ertelenmesini talep etti. Talebin üzerine TFF de Başakşehir - Antalyaspor müsabakasını 14 Mart Pazartesi 16.00’ya ertelendiğini duyurdu. TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada “Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak” ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA

Cristiano Ronaldo, profesyonel futbol tarihinin en golcü oyuncusu olduCristiano Ronaldo, profesyonel futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu
Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendiBaşakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi
Trabzonspor-Göztepe maçına damga vurdu! Yıllar sonra ilk kez oldu, Abdülkadir Ömür yıktı geçti, Uğurcan Çakır çılgına döndü...Trabzonspor-Göztepe maçına damga vurdu! Yıllar sonra ilk kez oldu, Abdülkadir Ömür yıktı geçti, Uğurcan Çakır çılgına döndü...
Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yanıt: Tehdit, husumet, nefret ve uğraşma...
Hatayspor Fatih Karagümrük'ü çok rahat geçtiHatayspor Fatih Karagümrük'ü çok rahat geçti
Trabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti! 500 bin euro'ya geldi 10 katına gidiyorTrabzonspor karşısında maçın adamı seçilmişti! 500 bin euro'ya geldi 10 katına gidiyor
Rıdvan Dilmen'den gündemi allak bullak edecek tweet! Kaosa hazır olurRıdvan Dilmen'den gündemi allak bullak edecek tweet! Kaosa hazır olur
Derbi öncesi Torrent'ten akıllara durgunluk veren karar! 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesikDerbi öncesi Torrent'ten akıllara durgunluk veren karar! 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik
Günün En Çok Oynanan MaçlarıGünün En Çok Oynanan Maçları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cristiano Ronaldo, profesyonel futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu

Cristiano Ronaldo, profesyonel futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu

Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi

Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi

Trabzonspor-Göztepe maçına damga vurdu! Yıllar sonra ilk kez oldu, Abdülkadir Ömür yıktı geçti, Uğurcan Çakır çılgına döndü...

Trabzonspor-Göztepe maçına damga vurdu! Yıllar sonra ilk kez oldu, Abdülkadir Ömür yıktı geçti, Uğurcan Çakır çılgına döndü...

Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2

Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2

Sıradaki Haber