5 gollü maçta Kasımpaşa'nın gücü yetmedi! Muleka bu sefer...

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir, 3-2'lik skorla ile kazandı.

Başakşehir, 28. dakikada Fredrik Gulbrandsen ile öne geçti. Kasımpaşa'da Mamadou Fall, 43. dakikada skoru eşitlerken, Başakşehir'de Trezeguet, 45. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı. İlk yarı Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Başakşehir'de 52. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Deniz Türüç geçti. 29 yaşındaki futbolcu, vuruşunda hata yapmadı ve skoru 3-1'e taşıdı.

Kasımpaşa'da son haftaların formda golcüsü Jackson Muleka, 79. dakikada sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

GULBRANDSEN VAR'A TAKILDI

Öte yandan Başakşehir'de ilk golü atan Fredrik Gulbrandsen, iki kez de VAR'a takıldı. 29 yaşındaki futbolcunun, 45+2 ve 80. dakikada bulduğu goller VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Başakşehir, bu galibiyetle arka arkaya ikinci galibiyeti aldı ve puanını 60'a yükseltti. İki maç aradan sonra kaybeden Kasımpaşa ise 47 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, iç sahada Galatasaray'ı ağırlayacak. Kasımpaşa ise Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek.