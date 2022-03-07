Manchester City - Sporting Lizbon maçı Halil Umut Meler'in!

UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e önemli görev...

Halil Umut Meler, Manchester City ile Sporting CP takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını yönetecek.

Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan’ın yardımcılıklarını yapacağı maçta, Arda Kardeşler 4. hakem, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.