Çılgın maç 4-3 bitti Mesut Özil'in Benzema tweeti dikkat çekti

Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında Kevin De Bruyne'li Manchester City, Karim Benzema'lı Real Madrid'i tam 4-3 mağlup etti.



Mesut'tan Benzema tweeti

Gol düellosunun yaşandığı maçtan sonra Mesut Özil, geceyi 2 golle kapatan eski takım arkadaşı Karim Benzema'nın Ballon D'Or için en büyük aday olduğunu söyledi.

'Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin'

Şampiyolar Ligi'nde nefesleri kesen Manchester City - Real Madrid maçının ardından twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, şu ifadeleri kullandı: "Ne fantastik maçtı, Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin"









