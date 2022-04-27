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Şampiyonlar LigiÇılgın maç 4-3 bitti Mesut Özil'in Benzema tweeti dikkat çekti
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Çılgın maç 4-3 bitti Mesut Özil'in Benzema tweeti dikkat çekti

Dün gece Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında M.City'e 4-3 kaybeden Real Madrid'de 2 gol atan Benzema'ya bir övgü de eski takım arkadaşı Mesut Özil'den geldi.

27.04.2022 - 07:10 |
Çılgın maç 4-3 bitti Mesut Özil'in Benzema tweeti dikkat çekti

Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında Kevin De Bruyne'li Manchester City, Karim Benzema'lı Real Madrid'i tam 4-3 mağlup etti.

Mesut'tan Benzema tweeti

Gol düellosunun yaşandığı maçtan sonra Mesut Özil, geceyi 2 golle kapatan eski takım arkadaşı Karim Benzema'nın Ballon D'Or için en büyük aday olduğunu söyledi.

'Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin'

Şampiyolar Ligi'nde nefesleri kesen Manchester City - Real Madrid maçının ardından twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, şu ifadeleri kullandı: "Ne fantastik maçtı, Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin"

Çılgın maç 4-3 bitti Mesut Özilin Benzema tweeti dikkat çekti



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