Çılgın maç 4-3 bitti Mesut Özil'in Benzema tweeti dikkat çekti
Dün gece Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında M.City'e 4-3 kaybeden Real Madrid'de 2 gol atan Benzema'ya bir övgü de eski takım arkadaşı Mesut Özil'den geldi.
27.04.2022 - 07:10 |
Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında Kevin De Bruyne'li Manchester City, Karim Benzema'lı Real Madrid'i tam 4-3 mağlup etti.
Mesut'tan Benzema tweeti
Gol düellosunun yaşandığı maçtan sonra Mesut Özil, geceyi 2 golle kapatan eski takım arkadaşı Karim Benzema'nın Ballon D'Or için en büyük aday olduğunu söyledi.
'Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin'
Şampiyolar Ligi'nde nefesleri kesen Manchester City - Real Madrid maçının ardından twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, şu ifadeleri kullandı: "Ne fantastik maçtı, Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin"