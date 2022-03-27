Eski TFF Başkanı ve emekli paşa Yılmaz Tokatlı hayatını kaybetti

TFF'nin internet sitesinde Tokatlı'nın vefatı dolayısıyla yayımlanan taziye mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yılmaz Tokatlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Türk Spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

1980-1984 yılları arasında TFF Başkanlığı görevini yürüten Tokatlı, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Genel Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Yılmaz Tokatlı'nın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.