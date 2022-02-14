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FutbolCenk Tosun'a servet! 2 yıllık kontrat için 10 milyon euro...
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Cenk Tosun'a servet! 2 yıllık kontrat için 10 milyon euro...

Everton'la yollarını ayıran Cenk Tosun Al Hilal'den 5 milyon euro maaştan 2 yıllık kontrat teklifi aldı.

14.02.2022 - 12:15 |
Cenk Tosun'a servet! 2 yıllık kontrat için 10 milyon euro...

İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesinin bitmesinin ardından hangi takıma gideceği merak konusu olan Cenk Tosun'un adı transferde eski takımı Beşiktaş ile anılıyordu. 30 yaşındaki futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Al Hilal transfer teklifi yaptı

Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönmesine karşın bu sezon Premier Lig'de sadece 1 maçta forma giyen milli futbolcuya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal transfer teklifi yaptı.

5 milyon Euro maaş, iki yıllık sözleşme

Bafetimbi Gomis'i Galatasaray'a kaptıran Al Hilal Fransız golcünün boşluğunu Cenk Tosun'la doldurmak istiyor. Takvim'in haberine göre; Suudi ekibi 30 yaşındaki futbolcuya 5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Kararını haziranda verecek

Beşiktaş'ın da bonservissiz olarak sezon sonu kadrosuna katmak istediği golcü oyuncunun kararını haziranda vereceği öğrenildi.

Bu sezon 3 maçta oynadı

Bu sezon Premier Lig'de yalnızca 1 karşılaşmada görev alan ve Liverpool maçında 6 dakika forma giyen Cenk Tosun, Federasyon Kupası'nda da 2 maça çıktı ancak bu maçlarda golle tanışamadı.

22,5 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Milli yıldız, 22.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Everton kariyerinde 61 maça çıkıp 11 gol 6 asiste imza attı. 30 yaşındaki golcü ayrıca kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ta 5 maçta 1 gol sevinci yaşadı. (Ajansspor)

Cenk Tosuna servet 2 yıllık kontrat için 10 milyon euro...

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