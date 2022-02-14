Cenk Tosun'a servet! 2 yıllık kontrat için 10 milyon euro...

İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesinin bitmesinin ardından hangi takıma gideceği merak konusu olan Cenk Tosun'un adı transferde eski takımı Beşiktaş ile anılıyordu. 30 yaşındaki futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Al Hilal transfer teklifi yaptı



Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönmesine karşın bu sezon Premier Lig'de sadece 1 maçta forma giyen milli futbolcuya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal transfer teklifi yaptı.

5 milyon Euro maaş, iki yıllık sözleşme



Bafetimbi Gomis'i Galatasaray'a kaptıran Al Hilal Fransız golcünün boşluğunu Cenk Tosun'la doldurmak istiyor. Takvim'in haberine göre; Suudi ekibi 30 yaşındaki futbolcuya 5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Kararını haziranda verecek



Beşiktaş'ın da bonservissiz olarak sezon sonu kadrosuna katmak istediği golcü oyuncunun kararını haziranda vereceği öğrenildi.

Bu sezon 3 maçta oynadı



Bu sezon Premier Lig'de yalnızca 1 karşılaşmada görev alan ve Liverpool maçında 6 dakika forma giyen Cenk Tosun, Federasyon Kupası'nda da 2 maça çıktı ancak bu maçlarda golle tanışamadı.



22,5 milyon Euro'ya transfer olmuştu



Milli yıldız, 22.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Everton kariyerinde 61 maça çıkıp 11 gol 6 asiste imza attı. 30 yaşındaki golcü ayrıca kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ta 5 maçta 1 gol sevinci yaşadı. (Ajansspor)







