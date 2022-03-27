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Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi, Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısında Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmedi. Sarı Kırmızılılar, en geç 30 gün içerisinde seçime gidecek.

27.03.2022 - 08:31 |
Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi, Galatasaray seçime gidiyor

Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, yapılan oylama sonucu mali yönden ibra edildi. İdari açıdan ise ibra edilmedi. Bu şekilde Galatasaray 30 gün içinde olağanüstü kongreye gidecek. Tüzük gereği mevcut başkan ve yönetim kurulunda bulunanlar seçime katılamayacak.

İBRA OYLAMASI 05:30'DA TAMAMLANDI

Yıllık olagan genel kurul toplantısı 26 Mart Cumartesi günü sabah 10.00'da başladı. Burak Elmas ve üyelerin konuşmaları gece 00.00 sularına kadar sürdü. Oylamaya gece yarısından sonra geçildi. Oy verme işlemi sabah 05.30'da tamamlandı ve oy sayılı başladı.

TÜZÜK NE DİYOR?

Galatasaray Kulübü'nün yeni oluşturulan tüzüğünde, "Kulüp başkanı ve yönetim kurulunun görevleri" başlığı altında yer alan 87,22. maddesi, "Genel Kurul'ca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama (ibra) durumunda en geç 30 gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunu toplantıya çağırmak" şeklinde hüküm içeriyor.

BURAK ELMAS'TAN AÇIKLAMA

İbra edilmemesinin ardından açıklama yapan Burak Elmas, "Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hemen acilen önümüzdeki hafta tüzüğümün gereği vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.

Galatasaray'da Burak Elmas dönemi mali ve idari oylama sonuçları:

Mali oylama sonuçları:

Oy: 1385
İbra: 718
İbrasızlık: 638
Çekimser: 29

İdari oylama sonuçları:

Oy: 1383
İbra: 566
İbrasızlık: 801
Çekimser: 16

 Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi, Galatasaray seçime gidiyor

 

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