Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael kimdir? Valerien İsmael aslen nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? İşte kariyeri ve futbol hayatı…

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu. Beşiktaş, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Siyah - beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. İşte Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael…

VALERİEN ISMAEL KİMDİR?

28 Eylül 1975 Fransa doğumlu olan Valerien Ismael, şu an kulüpsüz durumda bulunuyor. Kariyerinde iki kupa sevinci yaşayan Ismael, bu kupaların ikisini de Almanya'da kazandı. 2009 yılında Hannover formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Ismael, aynu kulüpte Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Daha sonra Hannover 96'nın 2. takımında teknik direktörlük kariyerine adım attı.Valérien Ismaël daha sonra teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK ve Barnsley takımlarında görev aldı. İlk A takım teknik direktörlük deneyimini ise 2014 yılında Nürnberg takımında yaşadı. Valerien İsmael'in son çalıştırdığı takım ise West Bromwich'tir.

İşte, Çalıştırdığı takımlar hakkında detaylı bilgiler;



West Brom

Teknik Direktör 21/22 (1 Tem 2021) 21/22 (2 Şub 2022)

FC Barnsley

Teknik Direktör 20/21 (25 Eki 2020) 20/21 (30 Haz 2021)

LASK

Teknik Direktör 19/20 (1 Tem 2019) 20/21 (11 Tem 2020)

LASK

Sportif Direktör 19/20 (1 Tem 2019) 20/21 (11 Tem 2020)

Apollon Smyrnis

Teknik Direktör 18/19 (1 Tem 2018) 18/19 (31 Ağu 2018)

Wolfsburg

Teknik Direktör 16/17 (6 Kas 2016) 16/17 (26 Şub 2017)

Wolfsburg

Geçici antrenör 16/17 (17 Eki 2016) 16/17 (5 Kas 2016)

Wolfsburg II

Teknik Direktör 15/16 (1 Tem 2015) 16/17 (16 Eki 2016)

Nürnberg

Teknik Direktör 14/15 (1 Tem 2014) 14/15 (10 Kas 2014)

Wolfsburg II

Teknik Direktör 13/14 (1 Tem 2013) 13/14 (30 Haz 2014)

Hannover 96 II

Teknik Direktör 11/12 (27 Kas 2011) 12/13 (30 Haz 2013)

Hannover

Genel müdürlüğün yardımcısı09/10 (1 Eki 2009) 11/12 (26 Kas 2011)