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FutbolBeşiktaş Fenerbahçe derken Şenol Güneş'e sürpriz teklif
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Beşiktaş Fenerbahçe derken Şenol Güneş'e sürpriz teklif

Milli takımdan ayrıldıktan sonra adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan Şenol Güneş için Birleşik Arap Emirlikleri ekipleri devreye girdi.

25.02.2022 - 08:33 |
Beşiktaş Fenerbahçe derken Şenol Güneş'e sürpriz teklif

Şenol Güneş, kariyerine Arap Yarımadası’da devam etmeye hazırlanıyor. 69 yaşındaki teknik adam, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi’nde teklif aldı.

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Son olarak A Milli Takımda görev yapan Güneş, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden teklif aldı.

14 takımın mücadele ettiği ligde, 3 kulüp 69 yaşındaki teknik adam için girişimlere başladı.

Şenol Güneş’e teklifler menajerler aracılığı ile iletildi. Güneş, gelecek sezon için yapılan tekliflere henüz yanıt vermedi.

A Milli Takım’dan önce 4 sezon Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Şenol Güneş’in adı Sergen Yalçın sonrası yeniden siyah beyazlı takımla anıldı.

Güneş son yaptığı açıklamada Beşiktaş yönetimi ile görüşme yapmadığını ve siyah beyazlı kulüp ile geleceğe yönelik bir anlaşması olmadığını duyurdu.

Beşiktaş Fenerbahçe derken Şenol Güneşe sürpriz teklif

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