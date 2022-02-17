FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
FutbolAhmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı
HaberlerFutbol Haberleri Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı
ABONE OL

Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin korona virüse yakalandığı açıklandı.

17.02.2022 - 16:00 |
Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı

SON DAKİKA

Fenerbahçe, Slavia Prag'a yenildi! Umutlar ikinci maça kaldı Fenerbahçe, Slavia Prag'a yenildi! Umutlar ikinci maça kaldı
Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı! Pasquale Sensibile yeni sportif direktör...Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı! Pasquale Sensibile yeni sportif direktör...
Kylian Mbappe'ye PSG'den tarihe geçecek teklif! İnanılmaz rakam...Kylian Mbappe'ye PSG'den tarihe geçecek teklif! İnanılmaz rakam...
Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandıAhmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş sözler: Süper Lig ekipleriyle görüştüm!Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş sözler: Süper Lig ekipleriyle görüştüm!
Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı! 2 hakeme görev verilmediSüper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı! 2 hakeme görev verilmedi
Acun Ilıcalı 'Hull City'de yeni Salah olabilir' demişti! Şota Arveladze'nin Allahyar Sayyadmanesh kararı şok etti...Acun Ilıcalı 'Hull City'de yeni Salah olabilir' demişti! Şota Arveladze'nin Allahyar Sayyadmanesh kararı şok etti...
Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi açıklandı!Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi açıklandı!
Transfer resmen açıklandı! Beşiktaş Miraç Örçen’i kadrosuna kattıTransfer resmen açıklandı! Beşiktaş Miraç Örçen’i kadrosuna kattı
Sadettin Saran resmen duyurdu: Fenerbahçe başkanlığı en büyük hayalimSadettin Saran resmen duyurdu: Fenerbahçe başkanlığı en büyük hayalim

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe, Slavia Prag'a yenildi! Umutlar ikinci maça kaldı

Fenerbahçe, Slavia Prag'a yenildi! Umutlar ikinci maça kaldı

Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı! Pasquale Sensibile yeni sportif direktör...

Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı! Pasquale Sensibile yeni sportif direktör...

Kylian Mbappe'ye PSG'den tarihe geçecek teklif! İnanılmaz rakam...

Kylian Mbappe'ye PSG'den tarihe geçecek teklif! İnanılmaz rakam...

Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı

Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı

Sıradaki Haber