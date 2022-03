Fenerbahçe Kulübü ile sosyal medya işi yürüttü sonra bir anda single çıkardı! Ege Bodur sürprizi

Ege Bodur 30 Haziran’da dünyaya geldi. 10 yaşından itibaren sosyal medya alanına adım attı. SEO hizmeti alanında yıllarıdır aldığı eğitimle beraber uzman bir sosyal danışman unvanını almayı başardı.

Günümüzde üniversite eğitimi almaya devam eden Ege Bodur, bir yandan da profesyonel olarak SEO hizmeti sunmaya devam ediyor. Çalışma hayatını oldukça disiplinli ve profesyonel şekilde devam ettiren Bodur aynı zamanda sosyal medya alanında tüm aksaklıkları sorunsuz şekilde çözüme kavuşturduğunu belirtildi.

Ege Bodur 150 den fazla restoran, cafe ve butiklere sosyal medya danışmanlığı yaptı. Çok sayıda ünlü isimle çalıştı.



Dijital platformda güvenilir ve profesyonel isimler arasında yer almayı başardı. Ayrıca Fenerbahçe kulübü ile de sosyal medya alanında başarılı çalışmalara imza attı. Ege Bodur aktif olarak beş senedir sosyal medya danışmanlığı hizmeti veriyor. Otoriter ve disiplinli bir aileden gelmesi ile kendi de aynı disipline sahip şekilde çalışıyor. Ayrıca hobi olarak motor tutkusu pek çok kişi tarafından bilinen bir yönüdür.



Ege Bodur son yıllarda müzik çalışmaları ile de gündemde kalmayı başarıyor. Çıkardığı single ile müzik listelerine girmeyi başarıyor. Heart of The Pablo, The Worlds is yours ve Hard boosted şarkıları ile Spotify listelerinde olmayı başardı. Hem müzik hem SEO alanında ismini duyurdu.