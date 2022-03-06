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Şampiy101966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan, kazada hayatını kaybetti
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1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan, kazada hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan (35) idaresindeki otomobil, Burak B.'nin kullandığı minibüse arkadan çarptı. Kazada Alkan yaşamını yitirdi, diğer sürücü gözaltına alındı.

06.03.2022 - 11:09 | | Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)
1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan, kazada hayatını kaybetti

 

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Edremit ilçesi, Yolören Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edremit Belediyesi Akçay Sorumlusu olarak çalışan ve aynı zamanda Balıkesir Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkınca aynı yönde ilerleyen Burak B.'nin kullandığı minibüse arkadan çarptı. Çağdaş Alkan otomobilde sıkıştı.

1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan, kazada hayatını kaybetti

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Alkan'ı bulunduğu yerden çıkarttı. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alkan, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Burak B.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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