Saçlarımız bahara hazır mı?

Röfle ve balyaj temel olarak saçın rengini açma işlemidir. Uygulama sonrası saçın yapısına, tonun açılmasına ve ten rengine göre sonuç değişiklik gösterebilir. Teknik olarak benzer işlemler olsalar da uygulandıklarında tamamen farklı sonuçlar verirler.

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Balyaj uygulamasında saç tonunun açılması işlemi saçın ortasından başlar, saç kökünden ince tutamlar alınarak vurgulamalar uygulanır. Röfle işleminde saç 1 ila 6 tona (hatta platin) kadar radikal bir şekilde değişiklik yapılabilir, balyaj uygulamasında ise daha doğal tonlar yakalanır.

Balyaj uygulaması ile, güneşte saçın doğal tonundan çok uzaklaşmadan o ışıltıları yakalanabilir. Röfle de ise saç boyunca değişiklikler gözlenirken, balyaj saça fark edilmeyen bir parlaklık bile kazandırılabilir. Ayrıca, balyaj farkının bir başka vurgusu, saçtan daha ince kümeleri çıkararak vurgular elde etmektir. Balyaj işleminde boyanmış saçlar, vurgulardaki tutamlardan daha geniş bir alanı kaplar.

Saç tasarımı mutlaka alanında uzman, cilt tonlarını bilen kişiler tarafından yapılmalıdır. Kişilerin cilt tonuna göre uygulanacak balyajlar çeşitlilik gösterebilir. Sıklıkla tercih edilen balyaj türleri ise;

Sarı balyaj; rengi en yaygın balyaj modelidir. Saçlarınızın daha parlak, canlı ve ışıltılı görünmesi için sarı balyaj tonlarını tercih edebilirsiniz.

Karamel balyaj; esmer cilt tonuna sahip kişiler için en uygun balyaj tür olarak bilinir.

Bal rengi balyaj; sıcak tonları tercih etmek isteyen kişilerin tercih edebileceği balyaj türüdür.

Merak edilen sorular

Yanmadan saç nasıl açılır?

Saçların yanmadan açılması bilinenin aksine mümkündür. Tecrübeye sahip alanında uzman saç tasarımı uzmanları aşamalı olarak saçlarını yakmadan istediğiniz tonu elde edebilir.

İstediğimiz tonu elde edebilir miyiz?

İstenilen tonun elde edilmesi için saçın rengi ve saç yapısı önem taşır. Çok koyu olan saçlarda açık tonların elde edilmesi uzun işlemler sonrası sağlanabilir.

Ne kadar sürede yeniletebilirsiniz?

İşlemin yenilenme süresi kişilerin ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir.

Unutmamak gerekir ki işlemler mutlaka alanında deneyim sahibi saç tasarımı uzmanları tarafından yapılmalıdır. Yanlış işlemler istenmeyen durumlara yol açabilir.