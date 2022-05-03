'Ramazan'da dinlenen midenizi bayramda yanlış beslenerek yormayın'

Fazla miktarda ve yağlı besin tüketen kişilerde gaz, hazımsızlık, mide bulantısı gibi mide ve bağırsak sistemi rahatsızlıkları görülebildiğine işaret eden VGastroenteroloji Uzmanı Dr. Ömer Faruk Yolcu, “Özellikle bayramda ve sonrasında hamurlu tatlı tüketimi kandaki yağ ve kolesterol düzeyini de yükseltebilir. Ailesinde kalp, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalığı ve mide rahatsızlığı olan kişilerin bu konuda daha hassas davranmaları önemlidir” diye konuştu.

Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu, “Bayram boyunca kalabalık ve çok keyifli olan aile yemeklerinin sık olması yenilen yemek miktarını artırır. Ancak özellikle gün boyu aç kalmaya alışan midede sorun yaşanmaması için yemek miktarlarının azaltılıp öğün sıklıklarının artırılması gerektiği unutulmamalıdır. Güne hafif bir kahvaltı ile başlamak en doğrusu olur. Peynir, zeytin, domates, kepek ekmeği gibi mideyi zorlamayacak besinler aşırıya kaçmamak şartıyla yenebilir. Yemekler 3 ana öğün, 2 ara öğün olmak üzere yenmelidir. Ana öğünlerde et, süt, sebze ve tahıl grubu ürünlerinden yeterli miktarda aşırıya kaçmadan tüketilmeli; ara öğünlerde ise meyve, kepekli bisküvi gibi alternatifler tüketilmelidir. Besinler iyi çiğnenmeli, az ve sık yemek yenmelidir. Özellikle yaşı ilerlemiş ve çeşitli sağlık problemleri olan aile büyüklerinin daha da dikkatli olması gerekir. Ramazan bayramının klasiği olmasına rağmen hamurlu ve kızartma şeklinde yapılan tatlılar yerine, daha hafif olan sütlü ve meyveli tatlılar tüketmek daha faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

“Oruç etkisiyle yavaşlayan metabolizma kilo alımına neden olabilir”

Ramazan'da bir ay dinlenmeye çekilen midenin bayramda tatlı ve hamur işi yiyeceklerle yorulmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Yolcu, “Bayramın ilk günlerinde az ve sık aralıklarla sebze ve meyveye ağırlık vererek beslenmeli, vücudun eski düzenine dönmesi daha yumuşak ve sağlıklı bir geçişle sağlanmalıdır. Mutlaka bayram süresince ve sonrasında su ve asitsiz içecekler içilerek günlük sıvı ihtiyacı karşılanmalıdır. Ayrıca çay kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekler yerine, bitkisel çaylar tercih edilmelidir. Oruç etkisiyle yavaşlayan metabolizma kilo almaya neden olabilir, bu yüzden beslenmenin yanında fiziksel aktivite de büyük önem taşır. Metabolizmayı hızlandırmak için spor yapmak, merdiven kullanmak, bisiklete binmek, en azından yemeklerden sonra yürüyüş yapmak faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.