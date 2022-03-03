Kilo vermek, astımla baş çıkmayı kolaylaştırıyor

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği üyesi Doç. Dr. Zeynep Çelebi Sözener, “Diyet müdahalesi obez hastalarda astım kontrolünü sağlıyor ve yaşam kalitesini iyileştiriyor” dedi.

Tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren hastalığın dünyada yaklaşık 300 milyon kişide bulunduğu tahmin ediliyor.

Astım tedavisi sürecinde sağlıklı beslenme, hastalığın seyrini olumlu etkiliyor. Diyete bağlı kilo kaybının astım üzerindeki etkilerini değerlendiren araştırmaya göre, diyet yapan astımlı hastaların öksürük ve nefes darlığı yakınmaları azalıyor. Doç. Dr. Sözener, "Araştırmamızda astımlı toplam 55 obez hastayı değerlendirdik. Bir gruba kilo verdirici diyet uygularken diğer gruba normal beslenme uyguladık. Diyet grubuna 3 ana öğün ve 3 ara öğünden oluşan 10 haftalık bir diyet programı verdik ve katılımcıların solunum fonksiyonlarını ölçtük. Bu enerjiyi sınırlayıcı diyetin ardından, katılımcılarda toplam vücut ağırlığı, toplam vücut yağı, bel çevresi gibi bulgular diğer gruba göre önemli ölçüde azaldı. Kaydedilen düşüşle de bağlantılı olarak, astımlı hastalarda önemli gelişmeler kaydedildiği gördük” dedi.

Diyet yapan astımlı hastaların öksürük ve nefes darlığı yakınmalarının seyrekleştiği belirten Sözener, “Hastaların gece uyanmalarının eskiye göre azaldığını, solunum kapasitelerinin arttığını, yaşam kalitelerinin düzeldiği saptadık. Diyet müdahalesi obez hastalarda astım kontrolünü ve yaşam kalitesini iyileştirdi” dedi.