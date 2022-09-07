İndirimi duyan akın etti! İstanbul'da mağazaya izdiham, açılış ertelendi
İstanbul Sultanbeyli'de açılışa özel indirim yapacağını duyuran mağazanın önüne gelenler uzun kuyruk oluşturdu. Kepenklerin açılmasıyla izdiham yaşanan mağazada açılış ertelendi.
07.09.2022 - 16:08 |
Mehmet Akif Mahallesi'nde hediyelik eşya mağazası açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. Haberi alan bugün sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya girdi.
Kepenklerin açılmasıyla kapının önünde kuyruk oluşturanlar içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı. Dışarıda bekleyen yüzlerce kişi ise içeri giremedi.
İzdiham nedeniyle kepenkler kapatıldı ve mağaza yönetimi sosyal medya hesabından açılışı ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.