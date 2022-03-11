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    SağlıkDr. Farzan Malekzadeh’ten dünyanın ilk estetikli güzellik yarışması
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    Dr. Farzan Malekzadeh’ten dünyanın ilk estetikli güzellik yarışması

    Her ne kadar günümüzde kural esnetilmiş olsa da güzellik yarışmalarının en önemli şartlarından biri yarışmacıların doğal halleriyle jüri karşısına çıkmalarıdır. Ancak Haziran ayında Malta’da gerçekleştirilecek olan “World Beauty Contest 2022” tüm bu algıları değiştirecek!

    11.03.2022 - 19:57 |
    Dr. Farzan Malekzadeh’ten dünyanın ilk estetikli güzellik yarışması

    Çünkü bu yarışmanın en büyük kuralı “estetik operasyon” geçirmiş olmak! FMX Beauty Company tarafından düzenlenen güzellik yarışmasında adayların daha önce geçirdikleri estetik operasyonların başarısı da göz önünde bulundurulacak. İlk kez hayata geçirilen bu formatla dünyanın en güzel kızı seçilecek.

    ADADA KAMPA GİRECEKLER

    Yapımcılığını dünyaca ünlü Picasso Tekniği’nin mucidi Dr. Farzan Malekzadeh’in üstlendiği bu özel yarışmada ilk üçe giren güzellere özel ödüller verilirken, ilk 10’a giren yarışmacılar da 5 yıllık sözleşme ile ödüllendirilecek. Estetik sihirbazı olarak da tanınan Dr. Farzan, bu yarışma sırasında Guinness Rekorlar Kitabına girmeye aday özel bir performans sergileyecek. Organizasyon öncesi tüm modeller bir hafta boyunca “Basra Körfezi Adası”na giderek özel egzersiz kampına katılacak ve hazırlık çekimleri yapılacak.

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