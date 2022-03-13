Bıyık bölgesi kararması nasıl geçer? Bıyık bölgesi neden kararır, kadınlarda kararma için hangi içerikli krem ve ilaç kullanılmalı?

Bıyık bölgesinde sir ağdadan kaynaklı meydana gelen bir yanma, yaralanma ya da kozmetik ürünlerin yanlış kullanılması ve bölgenin güneş ışınlarından korunmaması zamanla bıyık bölgesinde koyu lekelere davetiye çıkarabilir. Birçok kadın etkileyen bıyık bölgesi kararması, estetik açıdan bir cilt kusurudur. İşte “Bıyık bölgesinde kararma nasıl geçer?” sorusunun yanıtı…

BIYIK BÖLGESİNDE KARARMA NASIL GEÇER?

Hipermelanoz olarak adlandırılan bıyık bölgesi kararmasını tedavi etmenin farklı birçok yolu vardır. Lazerler, kimyasal peelingler ya da kojik asit ve azelaik asit gibi pigment giderici kimyasallar tedavide kullanılabilir. Bıyık bölgesinde meydana gelen kararmaları nasıl geçireceğimize bakmadan önce nedenleri üzerine tartışmak doğru tedaviyi bulmak için oldukça elzemdir.

BIYIK BÖLGESİ KARARMASI NEDENLERİ

Hiperpigmentasyon

Bıyık üstü kararmanın en yaygın nedeni hiperpigmentasyondur. Hiperpigmentasyon, cildin belirli bölgelerinde aşırı melanin üretimidir ve bu da koyu lekelere neden olabilir. Yaş grubu ve cilt yapısı fark etmeksizin herkeste görülmesi mümkün olan hiperpigmentasyon daha çok hormonal değişiklikler nedeniyle hamile kadınları etkiler.

Hava Koşulları

Cildin güneşe yoğun bir şekilde maruz kalması, yanması veya farklı bir nedenden dolayı bölgenin yaralanması, özellikle soğuk havalarda dudaklarınızı ve dudak kenarlarının çok sık yalanması da bıyık üstü kararmaya neden olabilir. Hava koşulları nedeniyle saydığımız bu maddeler cildinizin rengini bozabilir ve koyu görünmesine neden olabilir.

İlaçlar

Pigmentasyona neden olabilecek bazı ilaçlar da bıyık üstü alanı etkileyebilir. Oral olabileceği gibi merhem bazlı da karşımıza çıkabilecek bu ilaçların yan etkileri arasında kararma gözlemlenebilir.

Travmaya Bağlı Pigmentasyon

Akne, cilt yanığı, yaralanmalar veya herhangi bir enfeksiyon türü de hiperpigmentasyonun nedeni olabilir.

Vitamin Eksikliği

B12 vitamini ve D vitamini eksikliğinin cilt hiperpigmentasyonu ile ilişkilisi 2018 yılında yapılan bir çalışmada ortaya konulmuştur. D vitamini eksikliği insanlarda melazmanın önemli bir nedeni olarak görülmüştür.

BIYIK BÖLGESİ KARARMASINA NE İYİ GELİR?

Dermatologlar bıyık üstü kararmasına iyi gelecek şeyleri “lazerler, kimyasal peelingler, kojik asit ve azelaik asitler gibi pigment giderici maddeler” şeklinde sıralıyor. Peki, bıyık bölgesi kararması nasıl geçer?

EKSFOLİASYON

Nazik bir kimsayal eksfoliyatör, ağız etrafındaki ölü derileri atmaya yardımcı olduğundan cildin rengini açmayı sağlayabilir.

OTC İÇERİKLER (BİLEŞENLER)

Glabridin (bir meyan kökü ekstresi), kojik asit , C vitamini, üzüm çekirdeği ekstresi, azelaik asit, arbutin , niasinamid gibi bileşenler de cildin melanin yapmak için ihtiyaç duyduğu tirozinaz üretimini engeller ve böylece kararmaya neden olan durumu ortadan kaldırabilir.

*Hassas cilde sahip kişiler, kojik asit içeren ürünlerden kaçınmalıdır. Çölyak hastaları ya da glütene alerjisi olanlar buğdaydan elde edilen azelaik asit içeren ürünlerden kaçınmalı.

REÇETELİ MERHEMLER

Cildiyeci ve dermatoloğlar aracılığıyla edinmesi gereken hidrokinon içeren bir merhem de bıyık üstü kararmaya iyi gelebilir. Bu içerik, pigment yapan ve tirozinaz üretimini yavaşlatan hücreleri kısıtlayarak koyu lekelerin daha hızlı solmasını sağlar.

LAZER

Lazer tedavileri de bıyık üstü kararmalardan kurtulmanın etkili yollarından biridir.

ASİTLİ PEELİNGLER

Salisilik asit veya glikolik asit kullanarak düzenli bir şekilde bölgeye peeling yapmak pigmentasyonu ortadan kaldırabilir.

Tedavi sonrası güneşten uzak durmak, güneş kremi sürmek ve cildi korumak ise oldukça önemlidir.

BIYIK BÖLGESİ KARARMASI İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Ağzınızın etrafındaki koyu renkli cildi tedavi etmek için doğal ilaçlar da kullanabilirsiniz.

Yulaf Ezmesi

Yulaf ezmesi, domates posası ve zeytinyağı ile hazırlanan bir karışımı bölgeye dairesel hareketlerle uygulayabilir böylece ölü derilerden kullanabilirsiniz.

Limon Suyu

Sitrik asit içeren limondan kararan bıyık üstü bölgesini aydınlatmak için faydalanmak mümkündür. Bir limonu ikiye bölün ve yarısını dudaklarınızın etrafındaki koyu renkli bölgeye 10-15 dakika sürün, ardından durulayın.

Bıyık üstü kararmaya limon suyu kullanacaksanız, limon kullanırken güneşe maruz kalmaktan kaçının. Ayrıca limon cildi kurabileceğinden uygulama sonrası bölgeyi nemlendirin.

Patates

Patatesin ağartma özelliği olduğundan, bıyık üstü kararması için kullanılabilir. Yarım çiğ patatesi kararan bölgeye 202 dakika boyunca dairesel hareketlerle uygulayın ve yıkayın.

Papaya

Papaya, A ve C vitamini açısından zengin olduğundan, koyu lekeleri azaltmak için kullanılabilir. Birkaç dilim çiğ papaya alın, kalın bir macun yapın biraz da içine gül suyu ekleyip karıştırın. Karışımı maske olarak uygulayın ve yarım saat bekledikten sonra yıkayıp, kurulayın.

Aloe Vera

Aloe veradan elde edilen Aloesin, ağız çevresindeki cildi aydınlatmaya yardımcı olabilir.