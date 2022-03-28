Ameliyatsız yüz gençleştirmek mümkün, erkekler de kullanıyor…

Ameliyatlı ya da ameliyatsız olarak yapılan yüz gençleştirme yöntemlerinde birçok tekniğe başvurulur bunlar; Hifu, fokuslu ultrason, Ultherapy ,ultraskin ve duoblo yöntemleri kullanılarak ameliyatsız yüz gençleştirme sağlanabilir. Dr. Eyüp Bozkurt ameliyatsız yüz gençleştirmeyi anlattı. Bozkurt şunları söyledi “ Yüz gençleştirme olarak yapılan ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemi doku ve ciltte yapılan ultrason tedavisi sayesinde güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Enjeksiyon kullanmadan yapılan yüz gençleştirme kesi olmadan cilde uygulanıyor.

NEDEN İHTİYAÇ DUYULOR, YÖNTEMLERİ NELERDİR

Cildin daha sıkı görünmesi ve gerginleşmesi için yapılan ameliyatsız yüz gençleştirme derinlere etki ederek sıkılaşma sağlar. Yüz ve boyun katmanlarına uygulanan SMAS iyi bir sıkılaşma sağlıyor. Cilde kolejen verilerek yapılan işlem ameliyat olmak istemeyenler için seçim olabilir. Bu sayede boyun bölgesinde sıkılaşma gıdının erimesi ve yağ erimesi kolajen desteği ile sağlanır. Ses dalgaları yöntemi olan yüz gençleştirme yöntemlerinden biri ultrasound tekniğidir. Uygulanan bölgede kolejenin uyarılmasını sağlayan yöntem ile en az 2-3 ay içerisinde güzel sonuçlar ortaya çıkar.” Ameliyatsız yüz germe işleminin süresi ile ilgili de konuşan Dr. Eyüp Bozkurt, “Doktorun belirlediği tedavi planına göre yüz gençleştirme değişebilir boyun ve yüz için işlem 45-50 dakika arasında sürüyor. Kısa süren işlem sonrası istirahate ihtiyaç duyulmaz. Hasta günlük aktivitelerine devam edebilir” dedi.