Alopesi nedir? Will Smith’in karısı Jada Pinkett Smith hastalığı Alopecia neden olur, nasıl anlaşılır, tedavisi var mı?
Oscar Gecesi'nde oyuncu Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar damga vurdu. Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülme hastalığıyla alay edince, sinirlenen Will Smith sahneye koşarak, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" deyip yumruk attı. Peki, Jada Pinkett Smith’in hastalığı ne? Alopecia (Alopesi) nedir, nasıl anlaşılır ve neden olur?
94. Oscar Ödül Töreni, ödül alan isimlerden çok Will Smith’in Chris Rock'a attığı tokatla anılıyor. Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith'in saçsız başı hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapan Rock'ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat attı. Will Smith'in karısı 2018 yılından bu yana Alopesi hastalığı ile mücadele ediyor. Peki Will Smith’in karısı Jada Pinkett Smith’in hastalığı ne, Alopecia (Alopesi) nedir?
ALOPESİ (ALOPECİA) NEDİR?
Halk arasında saçkıran adıyla bilinen Alopesi, bölgesel saç kaybına neden olan bir otoimmün bozukluktur.
Bağışıklık sisteminin kendi hücre ve dokularına karşı mücadeleye girişmesidir. Alopesi hastalığı saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler gibi kıl köklerini etkileyen bir hastalıktır.
ALOPESİ NEDEN OLUR?
Saçkıran hastalığının nedeni kesin olarak bilinmese de vücudun kendi hücre ve dokularını yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi kişinin kendi hücrelerine saldırır ve Alopesi hastalığı ortaya çıkıyor.
Saçkıran hastalığında bağışıklık hücreleri saç köklerine saldırarak saçın uzamasını durdurur ve saç dökülmesine yol açar.
ALOPESİ HASTALIĞI NASIL ANLAŞILIR, BELİRTİLERİ NELERDİR?
Saç dökülmesi
Kıl köklerinde iğne deliği şeklinde oyuklar
Beyaz lekelenme veya çizgilenme Tırnaklarda sertleşme
Tırnakların soluk görünmesi
ALOPESİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Alopesi tedavisi medikal müdahaleler ve kremlerle yapılır. Hastanın saç kaybını azaltmayı amaçlayan tedavi yöntemleri sonrası iyileşme kişiye göre değişir.
Ağır seyirli vakalarda medikal müdahalelere rağmen saç kaybı şikayeti devam edebilir.