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    SağlıkAile hekimlerinin maaşı artacak mı? Aile hekimi ücreti ne kadar olacak?
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    Aile hekimlerinin maaşı artacak mı? Aile hekimi ücreti ne kadar olacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde aile hekimlerini ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Peki, Aile hekimlerinin maaşı artacak mı? Aile hekimi ücreti ne kadar olacak?

    14.03.2022 - 14:47 |
    Aile hekimlerinin maaşı artacak mı? Aile hekimi ücreti ne kadar olacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına 5 müjde geldi. Müjdelerden biri ise aile hekimlerine verildi.

    Aile hekimi ücreti ne kadar olacak, aile hekimlerinin maaşı artacak mı?

    Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak. Düzenlemenin detayları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

    İlk müjdemiz; sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçları CMK kapsamında katolağa dahil ediliyor. Bu tür suçlar konusunda izlenecek yol, hakim ve savcılarca görünür hale getiriliyor.

    İkinci müjde olarak sağlık çalışanları ilgili bir çalışma birimi oluşturuyoruz. Tıbbi uygulama ve işlem açılabilmesi bu kuruma bağlı olacak.

    Üçüncü müjdem; mali durumlarında önemli iyileştirme yapacağız. Sabit ek ödemeleri tek bir bordro ile ödenecek.

    Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmemiz, emeklilerine de yansıyacak.

    Beşinci müjdemiz; Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak.

     

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