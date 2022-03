Afazi nedir, tedavisi var mı? Bruce Willis’in hastalığı afazi hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir, afazi hastalığı ne demek?

Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktörü Bruce Willis oyunculuğu bırakıyor. Ünlü oyuncunun, beyindeki işlev bozukluğu ile ortaya çıkan afaziye yakalandığı açıklandı. İşte Bruce Willis’in hastalığı afazi hastalığı hakkında merak edilenler…

AFAZİ NEDİR, AFAZİ HASTALIĞI NE DEMEK?

Afazi hastalığının diğer adı söz yitimi hastalığıdır. Afazi hastalığı, beyin hasarı sonucu oluşan ve dil işlevlerinin bozulması veya tamamen kaybolması anlamına gelen bir kognitif fonksiyon bozukluk olarak tanımlanmaktadır.

Hastalarda inme sonucu beyin damarlarında tıkanma, parankim kanaması ve subaraknoid kanama gibi çeşitli nedenlerden ötürü çeşitli motor, duyusal ve kognitif fonksiyon bozuklukları görülür.

AFAZİ HASTALIĞI NEDEN OLUR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, okuma-yazma gibi becerilerin gerçekleştirilememesi sorunu olan afazi, genellikle inme veya travma sonucu ortaya çıkar.

Afazi sonrası kişinin planlama, basit etkinlikleri yerine getirme, problem çözme ve karar verme becerileri de etkilenebilir.

Afazisi olan kişi bir işe nereden ve nasıl başlayacağını belirlemekte, o işi yerine getirmek için gerekli basamakları oluşturmakta güçlük yaşayabilir.

AFAZİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI, HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Afazinin tipi, şiddeti ve hangi olaya bağlı olarak ortaya çıktığının bilinmesi, uygulanacak tedavi protokolü ve prognoz takibi açısından önemlidir. Afazinin tanısında çeşitli testler kullanılır. Bu testlerde spontan konuşma, anlama, okuma, yazma, tekrarlama ve isimlendirme fonksiyonları değerlendirilir. Afazinin tedavi ve rehabilitasyonu konusunda bugüne kadar çeşitli yöntemler denenmiştir. Bunlar arasında çeşitli ilaç tedavileri ve konuşma terapileri yer almaktadır. Bazı hastalarda sadece konuşma terapisi, bazı hastalarda ise hem konuşma hem de ilaç tedavisi birlikte denenmiştir.

Afazili hastalarda tek başına medikal tedavinin etkinliği bilinmemektedir. Oysa konuşma terapistleri ülkemizde az sayıda bulunmakta ve çoğu hasta bu terapiden faydalanamamaktadır.

BRUCE WİLLİS KİMDİR?

Son haftalarda Willis hafıza kaybı sorunları yaşadığı için replikleri bile ezberleyemediği iddia edilmişti. 1985'ten 1989'a dek ülkemizde de ilgiyle izlenen "Mavi Ay" dizisiyle şöhrete kavuşan aktör, "Zor Ölüm" serisiyle aksiyon türünün aranan oyuncusu, "Altıncı His" ve "Ölümsüz" gibi filmlerle de gerilim türünün başarılı ismi haline geldi.



Ünlü aktör son yıllarda birçok düşük bütçeli aksiyon filminde rol alması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Bruce Willis'in tam adı Walter Bruce Willis'tir. Ünlü oyuncu, 19 Mart 1955'te Batı Almanya'nda dünyaya geldi.

Babası ABD'li annesi ise Almandır. Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirmiş, daha sonra New York'a yerleşerek oyunculuğa başlamıştır..

Emmy ve Altın Küre ödüllü yıldızın filmleri dünyada 3,05 milyar dolar gişe yaptı. Bruce Willis, çok sayıda televizyon dizisinin dışında 'Die Hard' (Zor Ölüm) gibi ses getiren aksiyon filmlerinde oynamıştır.

"Moonlighting" (Mavi Ay) (1985–1989) adlı televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuşan 1987'de evlendiği Amerikalı oyuncu Demi Moore'dan 2000'de boşandı.

Üç çocuk babası olan Willis, 21 Mart 2009 tarihinde Emma Heming ile dünyaevine girdi.

